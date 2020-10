Ma prime Rénov : quelles aides pour quels travaux en 2021 ?

C’est l’une des annonces fortes du gouvernement ces derniers jours : les primes pour les travaux de rénovation énergétiques seront une priorité dans les prochains mois et la nouvelle version de MaPrimeRenov’ permettra à des millions de foyers de bénéficier d’une aide sur certaines typologies de travaux. Alors quels sont les travaux visés et êtes vous concernés par la nouvelle version de Ma Prime Renov’ ?

Depuis le 1er octobre, les propriétaires qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique peuvent profiter d’une nouvelle version de MaPrimeRénov’ annoncée par le gouvernement et la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon : « Pour les foyers les plus modestes, l’aide peut aller jusqu’à 90% du devis, puis elle descend à 75%, 60% et à 40% pour les ménages les plus aisés. La prime sera en outre versée dès la phase des travaux ». Le montant des aides dépendra du revenus fiscal de référence du foyer et du nombre d’habitants dans le logement. Les aides peuvent être calculées via un simulateur en ligne mis en ligne dans certaines régions par le gouvernement.

Quels sont les travaux concernés par la nouvelle Prime Renov’ ? Travaux de rénovation énergétique ? Travaux d’aménagement extérieur ? Travaux d’agrandissement ? Tous les travaux d’économie d’énergie ne sont pas éligibles au dispositif. Le ministère de la Transition écologique liste l’intégralité des gestes éligibles en 2020 dont en voici une partie :

Isolation des murs par l’extérieur

Installation de poêle à granulés et cuisinière à granulés, à bûches et cuisinière à bûches

Mise en place de chaudière à granulés, solaires ou à bûches

Raccordement aux réseaux de chaleur ou aux réseaux de froid

Borne de recharge pour véhicule électrique

etc..